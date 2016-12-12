Михаил Осинов: «Ростов» обязан проходить «Спарту»

Бывший капитан «Ростова» Михаил Осинов поделился ожиданиями от встречи российского клуба со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Неплохой жребий. Есть на кого зуб поточить - надо отомстить «Спарте» за «Краснодар». Думаю, шансы пройти дальше у «Ростова» есть, и шансы хорошие. При таком тренере недооценки соперника точно не будет. Он разберет чехов вдоль и поперек и разжует футболистам все так, что останется только выполнить. Мы видим, что «Ростов» всегда очень дисциплинированно выполняет все требования. Команда обязана проходить дальше. В последнее время за «Ростов» в плане результата как-то очень спокойно», - цитирует Осинова «Р-Спорт».

Первый матч российский клуб проведет дома 16 февраля, ответный - в гостях 23 февраля.

С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

