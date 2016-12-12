Йозеф Блаттер: Лишение России ЧМ-2018 будет катастрофой

Андрей Червиченко: Хорошо, что у нас заткнулись по поводу того, что мы должны выиграть чемпионат мира

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал оценку уровню нынешнего чемпионата России, осенняя часть которого завершилась в начале этой недели.