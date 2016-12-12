Йозеф Блаттер: Лишение России ЧМ-2018 будет катастрофой
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер призвал
отказаться от идеи лишения России права провести чемпионат мира 2018 года. Он считает такой сценарий
катастрофическим.
«Если принять во внимание мировые геополитические факторы, то
лишение России права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года станет
катастрофой», — цитирует Блаттера Lenta.ru.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11
городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани,
Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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