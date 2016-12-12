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Скаут «Манчестер Сити» просматривал Обамеянга на матче «Реал» – «Боруссия»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой продолжает проявлять интерес к форварду дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу. 

Как сообщает The Sun, английский клуб ведет борьбу за игрока «шмелей» с мадридским «Реалом». Отмечается, что скаут «горожан» просматривал футболиста на матче «Боруссии» с «Реалом», который состоялся в Мадриде 7 декабря.

Ранее сам Обаянг заявлял о желании выступать за «сливочных», отметив, что летом отказался от перехода в «Сити» и французский «ПСЖ».

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