Вице-президент «Фенербахче»: Единственное опасение вызывает погода в Краснодаре
Вице-президент «Фенербахче» Озан Балабан поделился ожиданиями от встречи с «Краснодаром» в 1/16 финала Лиги Европы.
- Наши игроки и тренеры готовы к бою. Единственное опасение вызывает погода в Краснодаре, - заявил Балабан.
Напомним, «Фенербахче» в данный момент возглавляет бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.
Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы прошла в понедельник в Ньоне, ее провел бывший защитник «Баварии», «Барселоны» и сборной Швеции Патрик Андерссон.
Первый матч пройдет 16 февраля в Краснодаре, ответный – 23 февраля в Стамбуле.
Напомним, на групповом этапе «Краснодар» занял второе место в группе I, набрав семь очков в шести матчах.
«Фенербахче» стал первым в группе A, в которой также играл «Манчестер Юнайтед».
Добавим, что в прошлом сезоне «Фенербахче» выбил «Локомотив» на той же стадии Лиги Европы.
С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.