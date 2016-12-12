«Арсенал» отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов
На официальной странице лондонского «Арсенала» в Twitter появилась запись, посвященная результатам жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.
Напомним, английский клуб в 1/8 финала турнира встретится с мюнхенской «Баварией».
«Это случилось снова...», – говорится в сообщении.
Первый матч с немецким клубом подопечные Арсена Венгера проведут 14 февраля на домашней арене «Баварии».
«В предвкушении дуэли с Озилом». Как «Бавария» отреагировала на жеребьевку ЛЧ
It's happened again...https://t.co/aDtIa7IiJA— Arsenal FC (@Arsenal) 12 декабря 2016 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически