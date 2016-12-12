Иван Новосельцев: Мы должны проходить «Андерлехт»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился ожиданиями от встречи с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы.

- Об «Андерлехте» знаю, что это хорошая команда, которую можно проходить. Когда выступал за «Ростов», играл против них. «Андерлехт» похож на «Аякс»: в команде играют молодые, быстрые ребята, но с голландцами было сложнее. «Зенит» имеет больше еврокубкового опыта. Думаю, мы должны пройти бельгийцев, хотя в футболе бывает все. В целом, жребием доволен, - сказал Новосельцев.

Первая встреча пройдет 16 февраля в Брюсселе, ответная - 23 февраля в Санкт-Петербурге.

С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.