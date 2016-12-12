Эмилио Бутрагеньо: Помню матч против «Наполи» в 1987 году, когда за них играл Марадона
Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов. Напомним, что мадридцам предстоит сыграть с «Наполи».
«Мы проведем первый матч дома и должны добиться хорошего результата, ведь мы знаем, какая атмосфера ждет нас на выезде. Помню матч против «Наполи» в 1987 году, когда за них выступал Марадона. Это был очень тяжелый поединок», - цитирует Бутрагеньо официальный сайт УЕФА.
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