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Эмилио Бутрагеньо: Помню матч против «Наполи» в 1987 году, когда за них играл Марадона

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов. Напомним, что мадридцам предстоит сыграть с «Наполи».

«Мы проведем первый матч дома и должны добиться хорошего результата, ведь мы знаем, какая атмосфера ждет нас на выезде. Помню матч против «Наполи» в 1987 году, когда за них выступал Марадона. Это был очень тяжелый поединок», - цитирует Бутрагеньо официальный сайт УЕФА.

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