Арсен Венгер: Сейчас в Лиге чемпионов нет ни одной команды, которая выделяется среди остальных

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.



Напомним, английский клуб в 1/8 финала турнира встретится с мюнхенской «Баварией».



«Похоже, в этом сезоне больше претендентов на победу. На мой взгляд, сейчас нет ни одной команды, которая выделяется среди остальных. У каждого клуба есть шанс выиграть трофей. Мы должны учитывать этот факт, ведь он может помочь «Арсеналу» с психологической точки зрения. Самое главное –выполнять свою работу», – цитирует французского специалиста официальный сайт «пушкарей».

Первый матч с немецким клубом подопечные Арсена Венгера проведут 14 февраля на домашней арене «Баварии».



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