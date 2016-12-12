Свенссон заменит Карлссона в составе сборной Швеции на Кубок Первого канала
Голкипер «Спартака»
Маркус Свенссон вызван в сборную Швеции для участия в Кубке Первого канала.
В составе «тре крунур» 32-летний вратарь заменит Хенрика Карлссона из «Барыса», который отклонил вызов в сборную.
В нынешнем сезоне Свенссон одержал шесть побед в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отразил 89,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2,7 шайбы за игру.
Добавим, что сборная Швеции собирается в Стокгольме 12 декабря. На Кубке Первого канала Швеция сыграет с Россией (15 декабря), Финляндией (17 декабря) и Чехией (18 декабря).
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