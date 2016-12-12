Максим Бузникин: Психологически «Краснодару» с «Фенербахче» будет непросто

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился ожиданиями от встречи с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Жребий не самый приятный выпал, поэтому можно сказать, что тяжело будет в любом случае, даже если смотреть по дате матча. Плюс в Турции играть всем тяжело, учитывая, какую атмосферу там создают болельщики. Это я знаю по себе. С этой точки зрения психологически будет непросто, - приводит слова Бузникина «Спорт FM».

Первый матч пройдет 16 февраля в Краснодаре, ответный - 23 февраля в Стамбуле.

С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.