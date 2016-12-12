Виктор Гончаренко: В ЦСКА не будет никакой революции

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, какие первые шаги он планирует сделать, вступив в должность.

- Можно не сомневаться, что мы еще поговорим с Леонидом Викторовичем (Слуцким). Учитывая, что он всегда открыт к общению. Если вопросы будут во время подготовительного периода, или уже когда пойдут игры, он всегда поможет своим советом.

Инфраструктуру я хорошо знаю. Что касается команды, то думаю, что в ее адрес было много необоснованной критики. Есть объективные причины, есть субъективные. Но критика, которой подверглись команда и Леонид Викторович, была незаслуженной. Понятно, что в прошлом году команда была на первом месте. Но в этом сезоне была травма Алана Дзагоева, проблемы у Ромы Еременко. С учетом всего этого ребята достаточно хорошо выступили в прошедшей части. Возможности хорошо известны, плацдарм хороший.

Достаточно хорошо знаю качества и характер каждого игрока. Есть много непростых футболистов. В команде, которая добивается многого, по-другому быть не может. Но реакция каждого футболиста мне хорошо известна. Не думаю, что нам понадобится время на притирку. Тем более все понимают, что не будет никакой революции, будут лишь шаги, позволяющие посмотреть на команду с другой стороны, - рассказал Гончаренко в интервью официальному сайту ЦСКА.

Напомним, сегодня ПФК ЦСКА официально объявил о том, что Гончаренко стал главным тренером команды. В нынешнем сезоне 39-летний белорусский специалист работал с «Уфой», которая после 17 туров занимает восьмое место в премьер-лиге.

Ранее Гончаренко входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в ЦСКА.









