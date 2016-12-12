РФС: Вилков справедливо показал Промесу желтую карточку за фол на Бурлаке
Полномочный представитель департамента судейства
и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин
прокомментировал одни из эпизодов матча 17-го тура чемпионата России «Спартак»
- «Рубин» (2:1). Он считает, что арбитр Михаил Вилков справедливо показал
полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу желтую, а не красную карточку.
«Момент на 45-й минуте матча был рассмотрен на
заседании контрольно-квалификационной комиссии РФС. Вердикт комиссии: судья
правильно вынес предупреждение. По мнению комиссии, фол был безрассудным. Такое
движение рукой у Промеса получилось вследствие толчка в спину со стороны Бурлака»,
- цитирует Калошина «Р-Спорт».
Ранее сомнение в правильности решения арбитр
высказал главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия.
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