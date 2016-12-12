РФС: Вилков справедливо показал Промесу желтую карточку за фол на Бурлаке

Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин прокомментировал одни из эпизодов матча 17-го тура чемпионата России «Спартак» - «Рубин» (2:1). Он считает, что арбитр Михаил Вилков справедливо показал полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу желтую, а не красную карточку.

«Момент на 45-й минуте матча был рассмотрен на заседании контрольно-квалификационной комиссии РФС. Вердикт комиссии: судья правильно вынес предупреждение. По мнению комиссии, фол был безрассудным. Такое движение рукой у Промеса получилось вследствие толчка в спину со стороны Бурлака», - цитирует Калошина «Р-Спорт».

Ранее сомнение в правильности решения арбитр высказал главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия.