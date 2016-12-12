Дмитрий Радченко: Задачу победить в Лиге Европы «Зениту» никто не отменял

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от встречи питерцев с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Перед «Зенитом» с самого начала сезона стоит лишь одна задача - выигрывать во всех турнирах. Поэтому задачу победить в Лиге Европы никто не отменял. Игроки и тренерский штаб сделают все возможное, чтобы эту задачу решить. Но тяжело будет в любом случае. Главное правильно подготовится к «Андерлехту». Тем более, Луческу грамотный специалист и наверняка разберет бельгийский клуб по косточкам. Однако, я считаю, что матчи будут очень тяжелыми», - сказал Радченко.

Первая встреча пройдет 16 февраля в Брюсселе, ответная - 23 февраля в Санкт-Петербурге.