Тьерри Анри: Будь я игроком «Арсенала», принял бы матч с «Баварией», как вызов

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри подвел итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, английский клуб в 1/8 финала турнира встретится с мюнхенской «Баварией».

«Помню тот год, когда «Арсеналу» пришлось сыграть против мадридского «Реала». Тогда тоже многие эксперты считали, что мы не сумеем пройти дальше. Но мы собрались с силами, обыграли мадридский клуб.

Будь я игроком «Арсенала», принял бы матч с «Баварией», как вызов. Люди думают, что английский клуб не в состоянии победить своего соперника, потому что ранее они чаще выходили из этого противостояния, как проигравшая команда. Но если вы собрались выиграть Лигу чемпионов, рано или поздно вам придется провести матчи с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией», – цитирует французского специалиста Sky Sports.

Первый матч с немецким клубом подопечные Арсена Венгера проведут 14 февраля на домашней арене «Баварии».



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