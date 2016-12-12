Мануэль Нойер: «Арсенал» стал еще сильнее, чем раньше

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником чемпионов Германии стал лондонский «Арсенал».

«Это будет сложная и интересная задача. Мы хорошо знаем «Арсенал» по предыдущим сезонам. Мы играли с ними достаточно часто, в том числе дважды в 1/8 финала.

Мы запомнили те матчи из-за того, что проходили дальше. Но «Арсенал» – сильная команда, и она стала еще сильнее, чем раньше. Здорово, что мы сыграем против партнеров по сборной – Месута Озила и Шкодрана Мустафи», – приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».

Напомним, «Бавария» и «Арсенал» сыграют друг с другом в Лиге чемпионов в четвертый раз за последние пять сезонов.