Игроки «Мордовии» написали письмо Мутко по поводу многомесячных долгов в клубе
Экс-защитник
саранской «Мордовии», а ныне игрок «Динамо» Владимир Рыков рассказал, что действующие
и бывшие футболисты саранской команды обратились к главе РФС Виталию Мутко по
поводу многомесячных долгов по зарплате.
- Вместе с ребятами из «Мордовии» написали письмо на
имя главы РФС Виталия Мутко и главы республики Владимира Волкова с просьбой
помочь с возвращением долгов по зарплате, - говорит Рыков. – Что были должны
игрокам, то и остались - ничего не происходит. Ранее писали письмо в КДК, все
дела выиграли, но с места ничего не сдвинулось. Люди уже в других командах
играют, в том числе и я, но нам до сих пор не выплатили долги.
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С марта 2016 не платят?
- Примерно так. Мне за три-четыре месяца не выплатили плюс премиальные за полгода.
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Что руководства клуба говорит?
- Звоним Бибикову, директору клуба, но он выступает в этой ситуации больше как посредник. С Губернатором у него особых связей нет. Пытаемся дозвониться до его советника – Станислава Лысова, но он трубку не берет.
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Что говорит Бибиков?
- Говорит, что с Лысовым на связи, но никакой информации нет. Ничего конкретного. Уже не знаем, к кому обратиться.