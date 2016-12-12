Игроки «Мордовии» написали письмо Мутко по поводу многомесячных долгов в клубе

Экс-защитник саранской «Мордовии», а ныне игрок «Динамо» Владимир Рыков рассказал, что действующие и бывшие футболисты саранской команды обратились к главе РФС Виталию Мутко по поводу многомесячных долгов по зарплате.

- Вместе с ребятами из «Мордовии» написали письмо на имя главы РФС Виталия Мутко и главы республики Владимира Волкова с просьбой помочь с возвращением долгов по зарплате, - говорит Рыков. – Что были должны игрокам, то и остались - ничего не происходит. Ранее писали письмо в КДК, все дела выиграли, но с места ничего не сдвинулось. Люди уже в других командах играют, в том числе и я, но нам до сих пор не выплатили долги.

- С марта 2016 не платят?

- Примерно так. Мне за три-четыре месяца не выплатили плюс премиальные за полгода.

- Что руководства клуба говорит?

- Звоним Бибикову, директору клуба, но он выступает в этой ситуации больше как посредник. С Губернатором у него особых связей нет. Пытаемся дозвониться до его советника – Станислава Лысова, но он трубку не берет.

- Что говорит Бибиков?

- Говорит, что с Лысовым на связи, но никакой информации нет. Ничего конкретного. Уже не знаем, к кому обратиться.