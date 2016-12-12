Матс Хуммельс: «Арсенал» – очень привлекательный для «Баварии» соперник

Защитник «Баварии» Матс Хуммель прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником чемпионов Германии стал лондонский «Арсенал».

«В составе «Боруссии» я много раз играл с «Арсеналом». Так что эта команда мне знакома. Я в предвкушении двух захватывающих матчей и должен сказать, что «Арсенал» очень привлекательный для «Баварии» соперник. Я буду очень рад увидеть товарищей по сборной – Озила, Мустафи и, конечно, Пера Мертезакера», – приводит слова Хуммельса официальный сайт «Баварии».

Напомним, «Бавария» и «Арсенал» сыграют друг с другом в Лиге чемпионов в четвертый раз за последние пять сезонов.