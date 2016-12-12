Опубликован календарь 1/8 финала Лиги чемпионов

Эмилио Бутрагеньо: Помню матч против «Наполи» в 1987 году, когда за них играл Марадона

Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов. Напомним, что мадридцам предстоит сыграть с «Наполи».