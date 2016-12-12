Опубликован календарь 1/8 финала Лиги чемпионов
Стал известен календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Он был
опубликован на официальном сайте УЕФА.
14 февраля
«Бенфика» – «Боруссия» Дортмунд
«ПСЖ» - «Барселона»
15 февраля
«Реал»- «Наполи»
«Бавария» - «Арсенал»
21 февраля
«Манчестер Сити» - «Монако»
«Байер» - «Атлетико»
22 февраля
«Порту» - «Ювентус»
«Севилья» - «Лестер»
Ответные матчи
7 марта
«Наполи» - «Реал»
«Арсенал» - «Бавария»
8 марта
«Боруссия» Дортмунд – «Бенфика»
«Барселона» - «ПСЖ»
14 марта
«Ювентус» - «Порту»
«Лестер» - «Севилья»
15 марта
«Монако» - «Манчестер Сити»
«Атлетико» – «Байер»
С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.
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