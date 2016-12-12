Александр Бубнов: При соответствующей подготовке у «Зенита» не должно возникнуть проблем с «Андерлехтом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящей встрече «Зенита» и «Андерлехта» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы уже видели «Андерлехт» в этом сезоне. Думаю, что у «Зенита» не должно возникнуть проблем при соответствующей подготовке. Вполне проходимый соперник, но важно хорошо подготовиться зимой и поработать на трансферном рынке. Мирча Луческу уже полностью познакомился с командой и своих футболистов - и может целенаправленно готовить их к весенней стадии чемпионата и плей-офф Лиги Европы», - сказал Бубнов.

Первая встреча пройдет 16 февраля в Брюсселе, ответная - 23 февраля в Санкт-Петербурге.