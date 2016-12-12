Александр Ерохин: Всем охота пройти дальше в Лиге Европы

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин поделился ожиданиями от встречи со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Если оценивать соперника и смотреть, как «Спарта» выступила в прошлом сезоне в Лиге Европы, можно сказать, что это серьезный соперник. Нам будет достаточно трудно играть с ними. Мы 6 января собираемся с командой и начнем готовиться. Не думаю, что игры в феврале должны доставить нам неприятности. Поэтому мы точно будем готовы к первым матчам против «Спарты». Тем более, всем охота пройти дальше по турниру. Мы почувствовали, что это реально, - приводит слова Ерохина «Спорт FM».

Первый матч российский клуб проведет дома 16 февраля, ответный - в гостях 23 февраля.

С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.