«Барселона» интересуется Баккой

Интерес к нападающему «Севильи» Карлосу Бакке проявляет «Барселона». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Diario Gol, ранее «Барселона» рассматривала кандидатуру Бакки, но в итоге решила приобрести у «Валенсии» Пако Алькасера. Теперь же они вновь рассматривают приобретение колумбийца. Ранее Бакка подвергся критике за то, что он, будучи травмированным, посетил домашний матч своей бывшей команды «Севильи» в то время, когда «Милан» играл с «Эмполи».

В нынешнем сезоне 30-летний Карлос Бакка провел 13 матчей за «Милан» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.