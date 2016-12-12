«Барселона» интересуется Баккой
Интерес к нападающему «Севильи» Карлосу Бакке
проявляет «Барселона». Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Diario
Gol, ранее «Барселона» рассматривала кандидатуру Бакки, но в итоге
решила приобрести у «Валенсии» Пако Алькасера. Теперь же они вновь рассматривают
приобретение колумбийца. Ранее Бакка подвергся критике за то, что он, будучи
травмированным, посетил домашний матч своей бывшей команды «Севильи» в то
время, когда «Милан» играл с «Эмполи».
В нынешнем сезоне 30-летний Карлос Бакка провел
13 матчей за «Милан» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.
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