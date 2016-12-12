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«Барселона» интересуется Баккой

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Интерес к нападающему «Севильи» Карлосу Бакке проявляет «Барселона». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Diario Gol, ранее «Барселона» рассматривала кандидатуру Бакки, но в итоге решила приобрести у «Валенсии» Пако Алькасера. Теперь же они вновь рассматривают приобретение колумбийца. Ранее Бакка подвергся критике за то, что он, будучи травмированным, посетил домашний матч своей бывшей команды «Севильи» в то время, когда «Милан» играл с «Эмполи».

В нынешнем сезоне 30-летний Карлос Бакка провел 13 матчей за «Милан» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.

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