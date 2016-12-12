Федор Кудряшов: Даже после победы над «Баварией» о недооценке соперника речи идти не может

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов поделился ожиданиями от встречи со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Даже после победы над «Баварией» о недооценке соперника речи идти не может. Этот вопрос вообще не к нам! Мы дебютанты, и для нас все соперники сложные. К тому же нужно быть готовыми на 100% к каждому матчу, чтобы пытаться играть на равных с такими командами. Сложно выделить одного конкретного игрока в «Спарте», думаю, что нужно опасаться всю команду», - цитирует Кудряшова «Р-Спорт».

Первая встреча пройдет 16 февраля в Ростове-на-Дону, ответная - 23 февраля в Праге.

С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.



