Юлия Ефимова посетит этап «Кубка Золото кольца» в Ярославле
Лидер сборной России по плаванию, трехкратный призёр Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова прилетит из США в Россию 16 декабря. И уже утром 18 декабря будет присутствовать на третьем этапе подшефного Всероссийского детского турнира «Кубка Золотого кольца» в Ярославле.
«Одной из важнейших причин, по которым Юля решила вернуться на Родину после пяти лет тренировок за океаном – желание активно участвовать в развитии российского плавания, особенно детского и юношеского, помогать перспективным ребятам и девчонкам, - сообщает агент Ефимовой – Андрей Митьков - в фейсбуке. - Мы благодарны организаторам «Кубка Золотого кольца» и особенно Евгению Поздяеву за предоставленную возможность сразу включиться в работу. Напомню, что Юля разрешила использовать свое имя в названии турнира. И с помощью своих друзей и спонсоров из компаний Speedo и «АВМ Спорт» обеспечивает подарками призеров этапов «Кубка Золотого кольца» в плавании брассом.
И вот – у нее появилась возможность посетить
один из этапов соревнований лично. Пребывание Юли в Ярославле будет не очень
продолжительным, но весьма насыщенным. Утром – непосредственно перед стартом
дистанции 100 м брассом – она обратится к участникам с напутственным словом.
Затем примет участие в церемонии награждения победителей и призеров.
Открою маленький секрет: один мальчик и одна
девочка, которые понравятся Юле больше всего (по каким параметрам – решит она
сама), получат специальные призы. Ну, а на «сладкое» все участники ярославского
этапа «Кубка Золотого кольца» получат возможность пообщаться со своим кумиром:
задать любой интересующий вопрос, получить автограф и сфотографироваться».
Третий этап «Кубка Золотого кольца» пройдёт в
Ярославле, бассейне Спортивного комплекса «Шинник» (ул. Свердлова, 27).
Состоятся заплывы на привычные по прошлым этапам дистанции 50 м всеми стилями,
100 м брассом и в эстафетах, а также на почти стайерскую дистанцию 400 м
кролем. Состязаться будут дети 2004-2007 годов рождения, а также взрослые
участники от 18 лет и старше. Самых смелых ждёт заплыв на 60 минут кролем в
рамках «Кубка чемпионов».
Регистрация на соревнования –
http://www.goldswim.ru/registracia/.