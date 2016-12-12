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Юлия Ефимова посетит этап «Кубка Золото кольца» в Ярославле

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лидер сборной России по плаванию, трехкратный призёр Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова прилетит из США в Россию 16 декабря. И уже утром 18 декабря будет присутствовать на третьем этапе подшефного Всероссийского детского турнира «Кубка Золотого кольца» в Ярославле.

«Одной из важнейших причин, по которым Юля решила вернуться на Родину после пяти лет тренировок за океаном – желание активно участвовать в развитии российского плавания, особенно детского и юношеского, помогать перспективным ребятам и девчонкам, - сообщает агент Ефимовой – Андрей Митьков - в фейсбуке. - Мы благодарны организаторам «Кубка Золотого кольца» и особенно Евгению Поздяеву за предоставленную возможность сразу включиться в работу. Напомню, что Юля разрешила использовать свое имя в названии турнира. И с помощью своих друзей и спонсоров из компаний Speedo и «АВМ Спорт» обеспечивает подарками призеров этапов «Кубка Золотого кольца» в плавании брассом.

И вот – у нее появилась возможность посетить один из этапов соревнований лично. Пребывание Юли в Ярославле будет не очень продолжительным, но весьма насыщенным. Утром – непосредственно перед стартом дистанции 100 м брассом – она обратится к участникам с напутственным словом. Затем примет участие в церемонии награждения победителей и призеров.

Открою маленький секрет: один мальчик и одна девочка, которые понравятся Юле больше всего (по каким параметрам – решит она сама), получат специальные призы. Ну, а на «сладкое» все участники ярославского этапа «Кубка Золотого кольца» получат возможность пообщаться со своим кумиром: задать любой интересующий вопрос, получить автограф и сфотографироваться». 

Третий этап «Кубка Золотого кольца» пройдёт в Ярославле, бассейне Спортивного комплекса «Шинник» (ул. Свердлова, 27). Состоятся заплывы на привычные по прошлым этапам дистанции 50 м всеми стилями, 100 м брассом и в эстафетах, а также на почти стайерскую дистанцию 400 м кролем. Состязаться будут дети 2004-2007 годов рождения, а также взрослые участники от 18 лет и старше. Самых смелых ждёт заплыв на 60 минут кролем в рамках «Кубка чемпионов».

Регистрация на соревнования – http://www.goldswim.ru/registracia/.

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