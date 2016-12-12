Жозе Моуринью: Очень жаль, что Мхитарян пропустит матчи, набрав свою лучшую форму
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью – о травме полузащитника Генриха Мхитаряна, полученной в матче 15-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0).
«Будем надеяться, что он сможет играть на Рождество. Мы верим, что это возможно. Когда я увидел его на носилках, я испугался, что травма будет намного серьезнее. Очень жаль, что он пропустит матчи, набрав свою лучшую форму, но хорошо, что их будет немного», – приводит слова специалиста официальный сайт английского клуба.
В нынешнем сезоне игрок сборной Армении провел за «красных дьяволов» во всех турнирах 13 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
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