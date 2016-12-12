Жозе Моуринью: Очень жаль, что Мхитарян пропустит матчи, набрав свою лучшую форму

Златан Ибрагимович: Сказал Погба, что ему лучше забить, потому что это последний штрафной, который я ему отдал

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович после матча 15-го тура с «Тоттенхэмом» (1:0) на «Олд Траффорд» пошутил, что больше не будет позволять полузащитнику Полю Погба исполнять штрафные удары.