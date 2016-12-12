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Жулиано и Кришито вошли в сброную группового этапа Лиги Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Игроки «Зенита» Доменико Кришито и Жулиано вошли в состав символической сборной группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Кришито провел пять матчей на групповом этапе, в которых отметился забитым голом и двумя результативными передачами. Жулиано в шести матчах забил шесть голов и сделал четыре голевых паса, став лучшим игроком на групповом раунде по системе «гол+пас». 

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Напомним, на групповом этапе «Зенит» одержал пять побед и уступил в одной встрече АЗ, в итоге выйдя с первого место в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала петербуржцы встретятся с «Андерлехтом».

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