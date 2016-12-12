КХЛ 14 декабря рассмотрит введение формата «три на три»

Генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс сообщил, что общее собрание руководителей клубов КХЛ 14 декабря обсудит возможность введения формата «три на три» в матчах регулярного чемпионата.

«14 декабря будет решаться этот вопрос на совете директоров, но еще ничего не решено», - цитирует Гросса ТАСС.

Напомним, данный формат используется в матчах НХЛ. Команды-участницы прошедшего осенью Кубка мира также играли овертаймы «три на три».