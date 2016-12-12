Александр Бубнов: «Спарта» не сильнее тех команд, с которым «Ростов» играл в Лиге чемпионов

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о «Спарте» - сопернике «Ростова» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Спарту» мы тоже хорошо знаем, причем как весьма крепкую команду. В то же время чехи точно не сильнее тех команд, с которыми «Ростову» приходилось играть по ходу этого сезона в Лиге чемпионов. Ростовчане получили необходимый опыт. У «Спарты» есть проблемы в обороне - они пропускают много, но при этом умеют здорово атаковать. Считаю, что ростовчанам по силам пройти «Спарту», но шансы примерно равны», - сказал Бубнов.

Первый матч российский клуб проведет дома 16 февраля, ответный - в гостях 23 февраля.

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