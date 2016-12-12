Павел Недвед: «Порту» нельзя недооценивать

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов. Напомним, что команде предстоит сыграть с «Порту».

«Все говорят, что мы фавориты, но в Лиге чемпионов нет никаких фаворитов. Это очень сложный турнир, здесь непросто на любой стадии. Здесь не бывает легких матчей. Пройти весь путь до конца будет очень сложно

Хорошая жеребьевка? Все относительно. Я никогда не бываю доволен результатами жеребьевки. Никогда не знаешь, что ждет тебя. До матчей еще два месяца, сложно о чем-то говорить сразу после жеребьевки. Что касается «Порту», то их нельзя недооценивать. Надо быть осторожными со всеми», - цитирует Недведа Tuttomercatoweb.

С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.