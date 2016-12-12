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Игорь Шитов: За последние три месяца в «Мордовии» так ничего и не пришло

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Астаны» Игорь Шитов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о ситуации в «Мордовии».

- Вы играли в «Мордовии». Не рассматривали вариант уйти с командой в ФНЛ?
- «Мордовия» была хороша тем, что там я много играл, получал необходимую практику. Но в клубе были низкие задачи и плохая финансовая ситуация. 

- Вы говорите об этом с грустью. Вам все выплатили?
- Нет. Хочу через вас обратиться к руководству «Мордовии» и затронуть эту тему. Никаких выплат не последовало. Закончился сезон, а нам за последние три месяца так ничего и не пришло. Думаем с ребятами через прессу немного надавить. Пользуясь случаем, делаю это сейчас. Хочется, чтобы это было на слуху, чтобы ситуация не затягивалась, - сказал Шитов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Игроки «Мордовии» написали письмо Мутко по поводу многомесячных долгов в клубе

Полное интервью с Игорем Шитовым можно прочитать здесь.

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