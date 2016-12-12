«Андерлехт» – «Зенит». Первый матч пройдет 16 февраля, ответный в Петербурге – 23 февраля
Стали известны даты проведения матчей 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом».
Первый матч в Брюсселе пройдет 16 февраля. Ответная встреча в Петербурге состоится 23 февраля.
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Напомним, на групповом этапе «Зенит» одержал пять побед и уступил в одной встрече АЗ, в итоге выйдя с первого место в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала петербуржцы встретятся с «Андерлехтом».
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