«Краснодар» проведет ответный матч против «Фенербахче» 22 февраля

Опубликован календарь матчей 1/16 финала Лиги Европы. Второй матч между «Фенербахче» и «Краснодара» состоится раньше, чем у большинства остальных пар.

Все первые матчи пройдут 16 февраля. Большинство ответных игр состоятся 23 февраля. На среду, 22 февраля, вынесены два матча: «Сент-Этьен» - «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче» - «Краснодар».

Лига Европы

1/16 финала

Первые матчи

16 февраля

«Атлетик» (Испания) - АПОЭЛ (Кипр)

«Легия» (Польша) - «Аякс» (Голландия)

«Андерлехт» (Бельгия) - «Зенит» (Россия)

«Астра» (Румыния) - «Генк» (Бельгия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Сент-Этьен» (Франция)

«Вильярреал» (Испания) - «Рома» (Италия)

«Лудогорец» (Болгария) - «Копенгаген» (Дания)

«Сельта» (Испания) - «Шахтер» (Украина)

«Олимпиакос» (Греция) - «Османлыспор» (Турция)

«Гент» (Бельгия) - «Тоттенхэм» (Англия)

«Ростов» (Россия) - «Спарта» (Чехия)

«Краснодар» (Россия) - «Фенербахче» (Турция)

«Боруссия» М (Германия) - «Фиорентина» (Италия)

«Алкмар» (Голландия) - «Лион» (Франция)

«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) - «Бешикташ» (Турция)

ПАОК (Греция) - «Шальке» (Германия)

22 февраля



«Сент-Этьен» (Франция) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Фенербахче» (Турция) – «Краснодар» (Россия)



23 февраля



АПОЭЛ (Кипр) – «Атлетик» (Испания)

«Аякс» (Голландия) – «Легия» (Польша)

«Зенит» (Россия) – «Андерлехт» (Бельгия)

«Генк» (Бельгия) – «Астра» (Румыния)

«Рома» (Италия) – «Вильяреал» (Испания)

«Копенгаген» (Дания) – «Лудогорец» (Болгария)

«Шахтер» (Украина) – «Сельта» (Испания)

«Османлыспор» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция)

«Тоттенхэм» (Англия) – «Гент» (Бельгия)

«Спарта» (Чехия) – «Ростов» (Россия)

«Фиорентина» (Италия) – «Боруссия» М (Германия)

«Лион» (Франция) – «Алкмар» (Голландия)

«Бешикташ» (Турция) – «Хапоэль» Б-Ш (Израиль)

«Шальке» (Германия) - ПАОК (Греция)