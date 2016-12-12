«Краснодар» проведет ответный матч против «Фенербахче» 22 февраля
Опубликован календарь матчей 1/16 финала Лиги
Европы. Второй матч между «Фенербахче» и «Краснодара» состоится раньше, чем у большинства остальных пар.
Все первые матчи пройдут 16 февраля.
Большинство ответных игр состоятся 23 февраля. На среду, 22 февраля, вынесены
два матча: «Сент-Этьен» - «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче» - «Краснодар».
1/16 финала
Первые матчи
«Атлетик» (Испания)
- АПОЭЛ (Кипр)
«Легия» (Польша) - «Аякс» (Голландия)
«Андерлехт» (Бельгия) - «Зенит» (Россия)
«Астра» (Румыния) - «Генк» (Бельгия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Сент-Этьен» (Франция)
«Вильярреал» (Испания) - «Рома» (Италия)
«Лудогорец» (Болгария) - «Копенгаген» (Дания)
«Сельта» (Испания) - «Шахтер» (Украина)
«Олимпиакос» (Греция) - «Османлыспор» (Турция)
«Гент» (Бельгия) - «Тоттенхэм» (Англия)
«Ростов» (Россия) - «Спарта» (Чехия)
«Краснодар» (Россия) - «Фенербахче» (Турция)
«Боруссия» М (Германия) - «Фиорентина» (Италия)
«Алкмар» (Голландия) - «Лион» (Франция)
«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) - «Бешикташ» (Турция)
ПАОК (Греция) - «Шальке» (Германия)
«Сент-Этьен» (Франция) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Фенербахче» (Турция) – «Краснодар» (Россия)
23 февраля
АПОЭЛ (Кипр) – «Атлетик» (Испания)
«Аякс» (Голландия) – «Легия» (Польша)
«Зенит» (Россия) – «Андерлехт» (Бельгия)
«Генк» (Бельгия) – «Астра» (Румыния)
«Рома» (Италия) – «Вильяреал» (Испания)
«Копенгаген» (Дания) – «Лудогорец» (Болгария)
«Шахтер» (Украина) – «Сельта» (Испания)
«Османлыспор» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция)
«Тоттенхэм» (Англия) – «Гент» (Бельгия)
«Спарта» (Чехия) – «Ростов» (Россия)
«Фиорентина» (Италия) – «Боруссия» М (Германия)
«Лион» (Франция) – «Алкмар» (Голландия)
«Бешикташ» (Турция) – «Хапоэль» Б-Ш (Израиль)
«Шальке» (Германия) - ПАОК (Греция)