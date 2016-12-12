Вячеслав Караваев: Противостояние «Спарты» с «Ростовом» будет интересным, но тяжелым

Российский защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от встречи с «Ростовом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Нам будет тяжело, потому что «Ростов» обыгрывал «Баварию», играл вничью с ПСВ в Лиге чемпионов – играть против них будет совсем не просто. Я уже говорил, что пока матч не начался, шансы 50 на 50 на победу. Лига чемпионов – турнир, конечно, попрестижнее, но раз обе команды сейчас играют в Лиге Европы, значит, уровень одинаковый и шансы соответственно одинаковые. Противостояние получится интересным, но тяжелым», - цитирует Караваева «Р-Спорт».

Первый матч российский клуб проведет дома 16 февраля, ответный - в гостях 23 февраля.

С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.



