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Сергей Томаров является кандидатом на пост главного тренера «Уфы»

Источник:  ТАССКомментарии

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов на встрече с руководством «Уфы» сообщил, что Сергей Томаров рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера команды.

34-летний Томаров занимает пост старшего тренера «Уфы», в прошлом сезоне он был исполняющим обязанности главного тренера после отставки Евгения Перевертайло. Напомним, прежний наставник уфимцев Виктор Гончаренко сегодня официально возглавил ЦСКА.

«Конечно, мы сейчас возлагаем определенные надежды на Сергея Александровича (Томарова). Думаем, что он сможет в хорошем смысле слова перенять все то, что вы, Виктор Михайлович (Гончаренко), давали. Мы обсуждаем в том числе и кандидатуру Сергея Александровича на должность главного тренера футбольного клуба. Конечно, нам хотелось бы, чтобы была преемственность и тренерская, и в результатах», - цитирует Хамитова ТАСС.

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