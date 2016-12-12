Артем Ребров посетил матч «Ювентуса» (фото)
Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров во время паузы в чемпионате России посетил матч 16-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Торино».
Об этом игрок красно-белых сообщил на своей странице в Instagram, выложив следующее фото:
Напомним, туринское дерби завершилось победой действующего чемпиона Италии (3:1).
Матч
Голы
Белотти 16 (1:0). Игуаин 28 (1:1). Игуаин 82 (1:2). Пьянич 90 (1:3).
Состав
Торино: Харт, Заппакоста, Роззеттини, Баррека, Кастан, Вальдифьори, Бенасси (Бойе, 81), Баселли (Аква, 81), Фальке (Мартинес, 82), Белотти, Льяич
Ювентус: Буффон, Кьеллини, Ругани, Алекс, Лихтштайнер, Маркизио, Куадрадо (Пьянич, 81), Стураро (Лемина, 67), Хедира, Игуаин, Манджукич (Дибала, 71)
Предупреждения:
Вальдифьори, 35; Кастан, 35 - Манджукич, 37; Ругани, 56
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
11 декабря 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция