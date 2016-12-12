Артем Ребров посетил матч «Ювентуса» (фото)

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров во время паузы в чемпионате России посетил матч 16-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Торино».



Об этом игрок красно-белых сообщил на своей странице в Instagram, выложив следующее фото:

Туринское дерби ⚽️⚽️⚽️ #ребров32#галопомпоевропам#ториноювентус#турин Фото опубликовано Artem Rebrov (@rebrov32) Дек 12 2016 в 12:42 PST

Напомним, туринское дерби завершилось победой действующего чемпиона Италии (3:1).

