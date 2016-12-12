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Фабио Капелло: Буду болеть за «Наполи» в матче с «Реалом»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло оценил шансы команд в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Он признался, что будет болеть за итальянский клуб.

«Для «Наполи» это будет захватывающее испытание, которое может помочь проявить силу их игроков. Если «Наполи» сможет сыграть хорошо, с темпом и мастерством, которое им присущи, это будут открытые и очень интересные матчи.

«Наполи» нужно уделить пристальное внимание смертельным контратакам «Реала». Да, «Наполи» мог достаться лучший жребий, но то же самое можно сказать и про «Реал». Мои симпатии будут на стороне «Наполи». Надеюсь, что к этим матчам все игроки будут здоровы. Это самое главное», - цитирует Капелло Football Italia.

С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.


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