Владимир Крикунов: Формат «три на три» добавит играм КХЛ зрелищности

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился мнением о возможном введении формата «три на три» в овертаймах матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс сообщил, что общее собрание руководителей клубов лиги обсудит этот вопрос 14 декабря.

«Наверное, такой формат пойдет на пользу лиге. Он добавит зрелищности, больше шайб будет заброшено в овертаймах. Я выступил бы за введение такого формата в КХЛ», - цитирует Крикунова ТАСС.

Напомним, формат «три на три» используется в матчах НХЛ с 2015 года.





