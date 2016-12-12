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«Динамо» (Киев) – «Шахтер». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд в матче 18-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

«Шахтер»: Пятов, Срна , Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Бернард, Марлос, Коваленко, Феррейра.

Запасные: Шевченко, Бутко, Кривцов, Малышев, Тайсон, Дентиньо, Борячук.

«Динамо»: Рудько, Вида, Хачериди, Бурда, Макаренко, Сидорчук, Рыбалка, Буяльский, Ярмоленко, Гонсалес, Мораес.

Запасные: Коваль, Антунеш, Цыганков, Корзун, Гармаш, Гусев, Беседин.

Матч начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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