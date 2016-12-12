«Динамо» (Киев) – «Шахтер». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд в матче 18-го тура
чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».
«Шахтер»: Пятов, Срна , Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред,
Бернард, Марлос, Коваленко, Феррейра.
Запасные: Шевченко, Бутко, Кривцов,
Малышев, Тайсон, Дентиньо, Борячук.
«Динамо»: Рудько, Вида, Хачериди, Бурда,
Макаренко, Сидорчук, Рыбалка, Буяльский, Ярмоленко, Гонсалес, Мораес.
Запасные:
Коваль, Антунеш, Цыганков, Корзун, Гармаш, Гусев, Беседин.
Матч начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его
текстовую трансляцию.
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