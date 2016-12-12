Паулу Фонеска: «Сельта» – непростой соперник, «Шахтер» ждут тяжелые матчи

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонеска прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.



Напомним, подопечные португальского специалиста проведут две игры против испанской «Сельты».



«Там не было легких команд. Возможно, некоторые были более желаемые, нежели другие. В принципе, испанские клубы очень сильны сами по себе. Нам попался непростой соперник. «Сельта» имеет большой опыт в еврокубках, поэтому нас ждет сложное противостояние.

В Испании один из самых сильных чемпионатов Европы, если не сильнейший. Там играют сбалансированные команды. Также могу отметить, что «Сельта» в последние годы прибавляет и хорошо показывает себя в чемпионате. Я ни капли не сомневаюсь, что нас ждут тяжелые матчи со сложным соперником», – цитирует Фонеску официальный сайт «Шахтера».

Напомним, первая игра между командами состоится 16 февраля в Испании.