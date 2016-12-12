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Леонид Вайсфельд: В формате «три на три» никакой эволюции не вижу

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мнением о возможном введении формата «три на три» в овертаймах матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс сообщил, что общее собрание руководителей клубов лиги обсудит этот вопрос 14 декабря.

«Лично я никакой эволюции здесь не вижу. Моя точка зрения такая, что если IIHF введет это правило, то конечно, нам нужно вводить, чтобы мы играли по их правилам - это все», - цитирует Вайсфельда «Р-Спорт».

Напомним, формат «три на три» используется в матчах НХЛ с 2015 года.



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