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Данил «Dendi» Ишутин: «Пытался делать всё, чтобы сохранить состав»

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Украинский игрок команды Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин на своем стриме рассказал о распаде команды и будущем нового состава.

«Я этого хотел меньше всего и пытался делать всё, чтобы сохранить состав. Все команды, пережившие изменения в составе, стали слабее после The International. Абсолютно все, а те, кто остался вместе, наоборот — сильнее. Яркий тому пример — Ad Finem.

Теперь придётся всё делать заново, с новым составом. Нужно будет очень много работать, чтобы что-то начало получаться. Конкретно для нас новый патч будет плюсом, так как таким образом будет удобнее работать. Осталось только собрать состав, что очень сложно, поскольку коммьюнити очень сильно влияет на игроков: кого-то превозносят, кого-то — наоборот, что очень сильно бьёт по состоянию новичков», — сказал Данил.

Напомним, что 7 ноября состав команды Natus Vincere по Dota 2 покинули Акбар «SoNNeikO» Бутаев, Иван «ArtStyle» Антонов и Дмитрий «Ditya Ra» Миненков. В команде остались Данил «Dendi» Ишутин и Виктор «GeneRaL» Нигрини.

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