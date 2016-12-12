Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь5 : 1Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев3 : 4Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вице-президент «Барселоны»: «ПСЖ» - наш старый друг. Матчи с ними не будут легкими

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов. Напомним, что «Барсе» предстоит сыграть с «ПСЖ».

«ПСЖ» - наш старый друг. Матчи с ними не будут легкими, но история на нашей стороне. В Лиге чемпионов нет легких соперников. Кроме того, их тренер (Унаи Эмери) хорошо знает испанский чемпионат», - цитирует Местре официальный сайт «Барселоны».

С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роналду – Месси – 4:5. В этом году «Золотой мяч» достался португальцуРоналду – Месси – 4:5. В этом году «Золотой мяч» достался португальцуПриз вернулся к истокам – лучшего футболиста мира выбирают не главные тренеры и капитаны сборных в компании журналистов, а только журналистыМарек Гамшик: «Наполи» не будет бояться Криштиану Роналду и «Реал»Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой итальянский клуб сыграет с мадридским «Реалом».Леонарду Жардим: «Монако» - не фаворит, но все может изменитьсяГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Манчестер Сити».Фабио Капелло: Буду болеть за «Наполи» в матче с «Реалом»Бывший тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло оценил шансы команд в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Он признался, что будет болеть за итальянский клуб.Павел Недвед: «Порту» нельзя недооцениватьВице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов. Напомним, что команде предстоит сыграть с «Порту».«Барселона» интересуется БаккойИнтерес к нападающему «Севильи» Карлосу Бакке проявляет «Барселона». Об этом сообщают испанские СМИ.Аркадиуш Милик о матчах с «Реалом»: Ради таких моментов ты и играешь в футболФорвард «Наполи» Аркадиуш Милик прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с мадридским «Реалом».Опубликован календарь 1/8 финала Лиги чемпионовСтал известен календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Он был опубликован на официальном сайте УЕФА.Матс Хуммельс: «Арсенал» – очень привлекательный для «Баварии» соперникЗащитник «Баварии» Матс Хуммель прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником чемпионов Германии стал лондонский «Арсенал».Мануэль Нойер: «Арсенал» стал еще сильнее, чем раньшеГолкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником чемпионов Германии стал лондонский «Арсенал».Тьерри Анри: Будь я игроком «Арсенала», принял бы матч с «Баварией», как вызовБывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри подвел итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.Арсен Венгер: Сейчас в Лиге чемпионов нет ни одной команды, которая выделяется среди остальныхГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.Эмилио Бутрагеньо: Помню матч против «Наполи» в 1987 году, когда за них играл МарадонаДиректор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов. Напомним, что мадридцам предстоит сыграть с «Наполи».«Арсенал» отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионовНа официальной странице лондонского «Арсенала» в Twitter появилась запись, посвященная результатам жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.«В предвкушении дуэли с Озилом». Как «Бавария» отреагировала на жеребьевку ЛЧ«В предвкушении дуэли с Озилом». Как «Бавария» отреагировала на жеребьевку ЛЧПредставители мюнхенской «Баварии» прокомментировали результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионовРамон Мончи: Мы не поздравляем друг друга после жеребьевки. «Лестер» – очень сложный соперникСпортивный директор «Севильи» Рамон Мончи прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что «Севилье» предстоит сыграть с «Лестером».Карло Анчелотти: Верю в свою команду и надеюсь, что мы сможем пройти «Арсенал»Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился своим мнением о результатах жеребьевки Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с лондонским «Арсеналом».Томас Тухель: С нетерпением ждем захватывающих матчей с «Бенфикой»Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Бенфикой».Секретарь «Арсенала»: Когда-то мы должны изменить традиции и пройти «Баварию»Секретарь «Арсенала» Дэвид Майлз поделился ожиданиями от встречи с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17.Чики Бегиристайн: «Монако» – хороший жребий для «Манчестер Сити»Директор по футболу «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов.

Барселона
Барселонакалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение