Вице-президент «Барселоны»: «ПСЖ» - наш старый друг. Матчи с ними не будут легкими

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов. Напомним, что «Барсе» предстоит сыграть с «ПСЖ».

«ПСЖ» - наш старый друг. Матчи с ними не будут легкими, но история на нашей стороне. В Лиге чемпионов нет легких соперников. Кроме того, их тренер (Унаи Эмери) хорошо знает испанский чемпионат», - цитирует Местре официальный сайт «Барселоны».

С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.



