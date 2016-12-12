Вице-президент «Барселоны»: «ПСЖ» - наш старый друг. Матчи с ними не будут легкими
Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре
прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов. Напомним, что «Барсе»
предстоит сыграть с «ПСЖ».
«ПСЖ» - наш старый друг. Матчи с ними не будут
легкими, но история на нашей стороне. В Лиге чемпионов нет легких соперников.
Кроме того, их тренер (Унаи Эмери) хорошо знает испанский чемпионат», -
цитирует Местре официальный сайт «Барселоны».
С
подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.
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