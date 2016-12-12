КХЛ дисквалифицировала нападающего «Адмирала» Александрова на пять матчей за атаку судьи (видео)
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод прошедшего 10 декабря матча регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» - «Адмирал» (4:1) и принял решение наказать форварда дальневосточников Виктора Александрова.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Адмирал» Виктора Александрова наказание по Правилу 550 ж, п.1 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» - Дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин), а также согласно п.1.29 Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», - говорится на официальном сайте лиги.
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