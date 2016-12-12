Гарри Реднапп: «Арсенал» очень хорош, но «Тоттенхэм» ближе к чемпионскому титулу

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказался о шансах лондонской команды на победу в АПЛ по итогам нынешнего сезона.



«Мне очень нравится Маурисио Поччеттино. Не стал бы менять состав команды после поражения от «Манчестер Юнайтед». Думаю, «Тоттенхэм» еще вернется в четверку сильнейших. Да, я думаю, что лондонский клуб может выиграть трофей АПЛ. «Челси», например, выступает великолепно в этом сезоне, но я не уверен, что команда Антонио Конте станет чемпионом.

Сейчас в АПЛ нет клуба, который сильнее всех остальных. «Манчестер Сити» неплохо стартовал, однако, мы видим, что на данный момент команда переживает некий спад. «Арсенал» тоже хорош, но я думаю, что «Тоттенхэм» ближе к завоеванию трофея», – приводит слова специалиста talkSPORT.

После 15-ти туров «шпоры», набрав 27 очков, занимают 5 место в таблице АПЛ.