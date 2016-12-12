26 января лозаннский суд рассмотрит иск Федерации тяжелой атлетики России к Международной Федерации
26
января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) будет рассматривать иск Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Они
будут оспаривать действия Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
О том, что судебное заседание состоится 26
января, свидетельствует расписание заседаний CAS, опубликованное на их официальном сайте.
Напомним, Международная федерация тяжелой атлетики отстранила
Россию и Болгарию от выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Также
после Игр IWF дисквалифицировала сборные России,
Белоруссии и Казахстана.
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