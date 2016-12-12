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26 января лозаннский суд рассмотрит иск Федерации тяжелой атлетики России к Международной Федерации

Источник:  TAS CASКомментарии

26 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) будет рассматривать иск Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Они будут оспаривать действия Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

О том, что судебное заседание состоится 26 января, свидетельствует расписание заседаний CAS, опубликованное на их официальном сайте.

Напомним, Международная федерация тяжелой атлетики отстранила Россию и Болгарию от выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Также после Игр IWF дисквалифицировала сборные России, Белоруссии и Казахстана.


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