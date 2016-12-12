Геннадий Орлов: С Гончаренко ЦСКА будет бороться со «Спартаком» и «Зенитом» за чемпионство

Олег Кононов: Мамаев после вечеринки в Монте-Карло так и не пришел в себя

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов высказался об игре полузащитника «быков» Павла Мамаева в нынешнем сезоне, а также рассказал, как отреагировал на сканадальную историю, связанную с вечеринкой в Монте-Карло.