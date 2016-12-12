Геннадий Орлов: С Гончаренко ЦСКА будет бороться со «Спартаком» и «Зенитом» за чемпионство
Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером ЦСКА.
«Думаю, что «Зенит» будет достойно вести борьбу за золотые медали чемпионата России. Считаю, что ЦСКА, как и «Зенит», для «Спартака» тоже серьезный конкурент: Гончаренко хорошо работал в «Уфе», плюс и в ЦСКА он был, всех знает. «Плюс сейчас наверняка вернется из аренды из «Уфы» защитник Васин, который при нем заиграл, раскрылся, это сейчас совсем другой игрок. Реальный центральный защитник, который может конкурировать и с Березуцкими, и с Игнашевичем. Гончаренко - очень серьезный ход президента ЦСКА Евгения Гинера», - цитирует Орлова «Р-Спорт».
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