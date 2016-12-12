Александр Бубнов: Даже Федун говорил, что планирует чемпионство только на следующий сезон

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о шансах московского «Спартака» на завоевание золотых медалей чемпионата России.



«Если Каррера будет давать результат и «Спартак» начнет при нем прогрессировать, то наверняка с ним заключат новый долгосрочный контракт. Но пока рано говорить о чемпионстве «Спартака». Второе место для Массимо Карреры станет все равно успехом. Даже владелец красно-белых Леонид Федун говорил, что планирует чемпионство только на следующий сезон. Поэтому, если «Спартак» сможет завоевать золотые медали в этом году, то это скорее всего станет приятной неожиданностью для команды», – цитирует Бубнова «Спорт FM».



Напомним, Каррера возглавил столичный клуб минувшим летом, сменив на посту главного тренера команды Дмитрия Аленичева.



Отметим, что по итогам первой половины сезона красно-белые под руководством итальянского тренера занимают первое место в таблице РФПЛ, опережая идущим вторым питерский «Зенит» на 5 очков.