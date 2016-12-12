Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь5 : 1Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев3 : 4Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: Даже Федун говорил, что планирует чемпионство только на следующий сезон

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о шансах московского «Спартака» на завоевание золотых медалей чемпионата России.

«Если Каррера будет давать результат и «Спартак» начнет при нем прогрессировать, то наверняка с ним заключат новый долгосрочный контракт. Но пока рано говорить о чемпионстве «Спартака». Второе место для Массимо Карреры станет все равно успехом. Даже владелец красно-белых Леонид Федун говорил, что планирует чемпионство только на следующий сезон. Поэтому, если «Спартак» сможет завоевать золотые медали в этом году, то это скорее всего станет приятной неожиданностью для команды», – цитирует Бубнова «Спорт FM».

Напомним, Каррера возглавил столичный клуб минувшим летом, сменив на посту главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

Отметим, что по итогам первой половины сезона красно-белые под руководством итальянского тренера занимают первое место в таблице РФПЛ, опережая идущим вторым питерский «Зенит» на 5 очков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Витсель – самый дорогой игрок премьер-лигиПо данным сайта transfermarkt.de, полузащитник «Зенита» Аксель Витсель стоит 23 миллиона евро.«Зенит» – лидер премьер-лиги по трансферной стоимости игроков, «Спартак» – четвертыйПо данным сайта transfermarkt.de, «Зенит» обладает самым дорогостоящим составом – 127,95 млн. евро. В тройку входят ЦСКА (95,5) и «Краснодар» (92,95).«Ростов» выйдет из отпуска 6 январяСтали известны планы «Ростова» на ближайшую зимуРФС: Судья ошибочно удалил Набиуллина в матче со «Спартаком»Михаил Вилков ошибочно удалил защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина в матче последнего тура со «Спартаком», в котором красно-белые победили 2:1.Александр Глеб: Над Гончаренко можно пошутить, он в ответ лупанет что-то смешноеАлександр Глеб: Над Гончаренко можно пошутить, он в ответ лупанет что-то смешноеВ интервью «Советскому спорту» Глеб сказал, что у Гончаренко в ЦСКА получится, потому что он амбициозный человек.Олег Кононов: Мамаев после вечеринки в Монте-Карло так и не пришел в себяБывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов высказался об игре полузащитника «быков» Павла Мамаева в нынешнем сезоне, а также рассказал, как отреагировал на сканадальную историю, связанную с вечеринкой в Монте-Карло.Александр Бубнов: Перед встречей с «Фенербахче» «Краснодару» главное сохранить лидеров вроде СмоловаФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от встречи «Краснодара» с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.Геннадий Орлов: С Гончаренко ЦСКА будет бороться со «Спартаком» и «Зенитом» за чемпионствоТелекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером ЦСКА.Сергей Томаров является кандидатом на пост главного тренера «Уфы»Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов на встрече с руководством «Уфы» сообщил, что Сергей Томаров рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера команды.Игорь Шитов: За последние три месяца в «Мордовии» никаких выплат так и не пришлоЗащитник «Астаны» Игорь Шитов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о ситуации в «Мордовии».Александр Бубнов: «Спарта» не сильнее тех команд, с которым «Ростов» играл в Лиге чемпионовФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о «Спарте» - сопернике «Ростова» в 1/16 финала Лиги Европы.Обнищали. Стоимость игроков премьер-лиги упала в два разаОбнищали. Стоимость игроков премьер-лиги упала в два раза«Советский спорт», изучив данные сайта transfermarkt.de, рассказывает, как экономический кризис отразился на российском футболе.Александр Бубнов: При соответствующей подготовке у «Зенита» не должно возникнуть проблем с «Андерлехтом»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящей встрече «Зенита» и «Андерлехта» в 1/16 финала Лиги Европы.РФС: Вилков справедливо показал Промесу желтую карточку за фол на БурлакеПолномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин прокомментировал одни из эпизодов матча 17-го тура чемпионата России «Спартак» - «Рубин» (2:1). Он считает, что арбитр Михаил Вилков справедливо показал полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу желтую, а не красную карточку.Виктор Гончаренко: В ЦСКА не будет никакой революцииНовый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, какие первые шаги он планирует сделать, вступив в должность.«Я никогда не выучу этот чертов язык». Как форвард «Урала» учит русский«Я никогда не выучу этот чертов язык». Как форвард «Урала» учит русскийИвуарийский форвард «Урала» Мохамед Конате снялся в видеоролике, в котором показал свои знания русского языка. Получилось забавно.Валерий Масалитин: Гончаренко предстоит найти мотивацию для титулованных игроков ЦСКАБывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о назначении Виктора Гончаренко новым наставником армейцев.Валерий Газзаев: Гончаренко для ЦСКА – нормальный вариантБывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о назначении Виктора Гончаренко новым наставником столичного клуба.Черчесов, Ломбертс и позор. 3 свежих истории про соперника «Зенита» и РоссиюЧерчесов, Ломбертс и позор. 3 свежих истории про соперника «Зенита» и Россию«Зенит» в 1/16 Лиги Европы сыграет с командой, которая в последние полгода активно контактировала с нами.Дмитрий Селюк: Траоре имеет другие варианты продолжения карьеры в случае ухода из ЦСКАПредставитель нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк сказал, что досрочное расторжение аренды московским клубом не будет для него проблемой. Он отметил, что у форварда есть другие варианты продолжения карьеры.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Леонид Федун
Леонид Федунвсе новости
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение