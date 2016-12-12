Александр Бубнов: Перед встречей с «Фенербахче» «Краснодару» главное сохранить лидеров вроде Смолова

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от встречи «Краснодара» с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

«С турками всегда тяжело играть. «Фенербахче» - серьезный клуб, в котором хватает звездных футболистов. С учетом кадровых проблем, с которым «Краснодар» столкнулся в конце года, им нужно хорошо подготовиться, а главное - сохранить лидеров вроде Федора Смолова. Если им удастся избежать потерь и подготовиться качественно, то они тоже вполне могут пройти дальше», - считает Бубнов.

Первый матч пройдет 16 февраля в Краснодаре, ответный - 22 февраля в Стамбуле.