Александр Бубнов: Перед встречей с «Фенербахче» «Краснодару» главное сохранить лидеров вроде Смолова
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от встречи «Краснодара» с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.
«С турками всегда тяжело играть. «Фенербахче» - серьезный клуб, в котором хватает звездных футболистов. С учетом кадровых проблем, с которым «Краснодар» столкнулся в конце года, им нужно хорошо подготовиться, а главное - сохранить лидеров вроде Федора Смолова. Если им удастся избежать потерь и подготовиться качественно, то они тоже вполне могут пройти дальше», - считает Бубнов.
Первый матч пройдет 16 февраля в Краснодаре, ответный - 22 февраля в Стамбуле.
С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.
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