Криштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча»

Криштиану Роналду Источник: Reuters

Назван обладатель «Золотого мяча» за 2016 год. Этот приз достался нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, в 2016 году 31-летний Криштиану Роналду вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной Португалии стал победителем чемпионата Европы. Для Роналду это уже четвертый «Золотой мяч» в его карьере (два «Золотых мяча ФИФА» и два «Золотых мяча» по версии France Football). Победителя выбирали журналисты из 173 стран.

С 2008 года обладателями «Золотого мяча» становились только Криштиану Роналду и Лионель Месси. У 29-летнего Месси пять трофеев, у 31-летнего Роналду – четыре. До Месси и Роналду никому не удавалось получить «Золотой мяч» больше трех раз.

«Золотой мяч» по версии France Football вручается с 1956 года, его первым обладателем стал англичанин Стэли Мэтьюз. В 1963 году его обладателем стал голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин.

С 2010 по 2015 «Золотой мяч» по версии France Football был объединен с наградой лучшему футболисту мира по версии ФИФА, но с нынешнего года призы вновь вручаются отдельно.