Криштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча»
Назван обладатель «Золотого мяча» за 2016 год.
Этот приз достался нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии
Криштиану Роналду.
Напомним, в 2016 году 31-летний Криштиану Роналду вместе с «Реалом» выиграл
Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной Португалии стал
победителем чемпионата Европы. Для Роналду
это уже четвертый «Золотой мяч» в его карьере (два «Золотых мяча ФИФА» и два «Золотых
мяча» по версии France Football). Победителя
выбирали журналисты из 173 стран.
С 2008 года обладателями «Золотого мяча»
становились только Криштиану Роналду и Лионель Месси. У 29-летнего Месси пять трофеев,
у 31-летнего Роналду – четыре. До Месси и Роналду никому не удавалось
получить «Золотой мяч» больше трех раз.
«Золотой мяч» по версии France Football вручается с 1956 года, его первым обладателем
стал англичанин Стэли Мэтьюз. В 1963 году его обладателем стал голкипер
московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин.
С 2010 по 2015 «Золотой мяч» по версии France Football был объединен с наградой
лучшему футболисту мира по версии ФИФА, но с нынешнего года призы вновь
вручаются отдельно.