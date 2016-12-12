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Владимир Быстров: «Фенербахче» - сильный, крепкий соперник

Источник:  Радио «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Фенербахче».

«На стадии 1/16 финала проходных матчей не будет ни у кого. Каждый соперник будет готовиться к противостоянию, как к последнему. Это игры на вылет, в них все решит характер и мастерство. Думаю, в «Андерлехте» нельзя выделять отдельных футболистов. У бельгийцев нет суперзвезд, но есть команда, которая хорошо играет.

Что касается «Фенербахче», который выпал «Краснодару», то это сильный, хороший, крепкий соперник. Турки вылетели из Лиги чемпионов.  Знаю, что команду тренирует бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат. Остальное узнаем, когда будем готовиться к матчу.  Хотелось бы, чтобы все российские клубы прошли своих соперников», - цитирует Быстрова «Радио «Зенит».

С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

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