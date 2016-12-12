Спортивный директор «Андерлехта»: Российскими холодами нас не напугаешь

Спортивный директор «Андерлехта» Герман ван Хольсбек прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что бельгийскому клубу предстоит сыграть с «Зенитом».

«Нельзя сказать, что нам повезло со жребием. «Зенит» хорошо известен в Европе, команда обладает хорошим набором исполнителей. В ее составе есть и бельгийские игроки — Витсель и Ломбертс, за которыми мы внимательно следим.

Мы прекрасно понимали, что нам мог достаться клуб с лучшим, чем у нас, подбором игроков: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или тот же «Зенит». Но это ничего для нас не меняет. Впереди два матча, в которых возможно все. Наша задача — сделать все от нас зависящее.

Что касается российских холодов, то нам уже приходилось приезжать в Петербург, когда термометр показывал «-22». Так было за день до матча, а в день игры было «-20», поэтому матч состоялся. Словом, холодами нас уже не напугаешь, — цитирует ван Хольсбек «Спорт день за днем со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

Матчи пройдут 16 и 23 февраля Финал Лиги Европы состоится на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция) 24 мая 2017 года.

С подробными результатами жеребьевки вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.



